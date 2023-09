Lavoro nero e scontrini: multato un commerciante su tre

EMBED

ANCONA - In quell' hotel, con annessa spiaggia, c'erano ben dieci lavoratori completamente in nero e altri 54 impiegati in maniera irregolare: denunce e maxi multa da parte della guardia di Finanza del Gruppo di Ancona. È uno dei risultati della campagna di controllo delle Fiamme gialle doriche, che ha mostrato, anche, diverse irregolarità nell'emissione degli scontrini in più di un terzo dei casi esaminati.