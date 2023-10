Minacce con fucili e coltelli per feci dei cani, liti familiari e schiamazzi: i carabinieri di Fermo denunciano tre anziani

FERMO Tre denunce da parte dei Carabinieri, nelle ultime ore, sul territorio fermano a carico di anziani. Tutte per minacce gravi a seguito di futili motivi. Il caso più eclatante, a Montegranaro, dove è stato denunciato un 71enne per minaccia aggravata reo, secondo la vittima, di averla minacciata con un coltello per via di presunte feci da parte del cane (della vittima) non gradite.

Gli altri casi

A Monte Urano sempre i Carabinieri hanno concluso le indagini relative a una denuncia presentata da una donna, che segnalava minacce e il possesso illegale di armi da parte di un anziano di 75 anni.

Durante un litigio familiare, l'uomo aveva minacciato la stessa donna. In seguito alle indagini, i militari hanno ritirato cautelativamente 11 fucili da caccia, munizioni e la licenza per il porto d'armi sportivo dell'anziano. Inoltre, è stato scoperto che l'uomo deteneva illegalmente una carabina marca Shanghai 62, priva di matricola, e due bastoni animati non dichiarati. Le armi illegali sono state sequestrate. Infine, nello stesso comune, denunciato un anziano di 80 anni per minacce aggravate e il porto non giustificato di strumenti atti ad offendere. L'uomo aveva minacciato un gruppo di ragazzi minorenni durante una discussione insignificante, impugnando un coltello dall'interno della sua auto.