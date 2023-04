FERMO - «I lavori vanno avanti senza intoppi, sia per l’ex mercato coperto che per la realizzazione dei nuovi ascensori». Così, il sindaco Paolo Calcinaro, sul cantiere in centro storico a Fermo, tra piazzale Azzolino e il parcheggio di piazzale Carducci. E sull’opera in corso di realizzazione aggiunge che «si sta studiando con gli operatori come sfruttare al meglio l’edificio». Come si presenta la zona, all’esterno, è sotto gli occhi di tutti: il cantiere dell’ex mercato coperto opportunamente transennato, e i mezzi da lavoro che spesso scaricano i materiali da lavorazione.

Vivo e operativo, quindi, e anche all’interno si lavora alacremente: scale, tavoli e attrezzi, cavi e quant’altro serve alla riqualificazione dell’interno che ospiterà, terminato, i laboratori e il centro di ricerca del Fermo Tech, quest’ultimo operativo, al momento, all’ex Buc Machinery. E quando andrà nella sua sede definitiva, l’ex mercato, è destinato a essere un hub tra imprese, università ed enti.



I tempi



Tempo per realizzazione, o meglio di completamento, previsto per ottobre. Si sta procedendo in particolare, a completare il primo stralcio, con la sistemazione della copertura, finiture interne impiantistica, interventi, quelli del primo stralcio, finanziati, si ricorda, con fondi derivanti dagli Iti urbani, ovvero investimenti territoriali integrati, co-finanziati da fondi europei tramite la Regione. E per il completamento della rifunzionalizzazione dell’ex mercato, il secondo stralcio di lavori, sono arrivati anche circa 2 milioni e 325mila euro da fondi Pnrr di rigenerazione urbana. «Per quanto riguarda il piano inferiore – aggiunge il sindaco Calcinaro – abbiamo iniziato a ragionare anche alla creazione di spazi per diversi servizi, ad esempio di coworking, dove i professionisti possono appoggiarsi anche solo per qualche ora per il proprio lavoro, penso a un avvocato che può incontrare i propri clienti vicino al tribunale, o a ogni altro professionista che magari si ferma in centro. Immagino anche altri spazi, magari pure ambulatoriali, ci stiamo ragionando, vogliamo portare il più possibile i servizi in centro storico a Fermo».



L’accessibilità



Fin qui l’ex mercato coperto, edificio che oltre a ospitare il polo di ricerca del Fermo Tech, sarà destinato anche a essere centro polivalente di servizi, con spazi per eventi, manifestazioni, vetrina per il territorio, con tutte le sue eccellenze. Oltre a questo, infatti, si sta lavorando al miglioramento dell’accessibilità: nuova scala sul lato ovest, nuovo ascensore sul lato est, affaccio verso nord per ampliare l’ingresso ovest, interventi per i quali sono arrivati 1 milione e 170mila euro sempre dal Pnrr. Tra questi l’intervento di maggiore impatto è quello degli ascensori.



L’impegno



Demoliti i vecchi il mese scorso, si sta procedendo alla realizzazione di quelli nuovi. Tempo di conclusione previsto entro la fine della prossima estate. Alcuni disagi si possono e si potranno verificare per chi si trova nella zona, e di questo lo stesso sindaco Calcinaro si era scusato nelle scorse settimane, dicendo che sarebbero stati il più possibile contenuti. «Stiamo disegnando la città del futuro», ha detto quando sono iniziati i lavori per i nuovi ascensori.



L’accesso



Al momento al parcheggio di piazzale Carducci si accede dal lato nord, e si esce, tranne pochi veicoli, dall’uscita abituale. Per tutti gli altri, il parcheggio si lascia dall’uscita dal lato opposto verso sud. Lasciando l’auto, si deve uscire dal parcheggio e utilizzare le scale che conducono in piazzale Azzolino, direttamente accanto all’ufficio postale. Per ogni necessità, soprattutto dell’utenza, il personale dell’Asite è a disposizione. Quanto all’accessibilità futura dell’edificio, sul lato ovest sorgerà una scala che servirà a collegare il piano seminterrato con il piano terra dell’ex mercato coperto, e sarà, come illustrato nei mesi scorsi, in linea con il marciapiede realizzato lungo tutto il lato nord: i due livelli dell’edificio saranno così collegati in piena sicurezza.