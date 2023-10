E' morto il presidente della Ciip Pino Alati. La sua difficile battaglia contro una grave malattia

FERMO - Grave lutto alla Ciip, ex consorzio idrico di Ascoli. È morto questa mattina intorno alle 5 il presidente Pino Alati, aveva 73 anni. Politico di lungo corso, socialista, fermano, aveva ricoperto numerosi incarichi fino ad assumere la presidenza della Ciip nel 2010 ed era al quarto mandato. Da alcuni anni stava portando avanti con forza e coraggio la battaglia contro una grave malattia.

Toccante il messaggio su Facebook del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro: «Voglio salutare pubblicamente qui, Pino Alati. Che stanotte ci ha lasciati dopo settimane di lotta in cui non ha nemmeno potuto salutare i tanti, anzi, tantissimi amici e conoscenti. Una colonna per me in questi anni. Ciao Pino».

La camera ardente di Giacinto Alati, per tutti Pino, è stata allestita presso la casa funeraria Cifani, visa San Carlo Cattaneo, quartiere Conceria a Fermo dalle 8 alle 22 mentre il funerale sarà celebrato domani alle ore 16 alla chiesa Cristo Re di Santa Petronilla.