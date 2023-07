FERMO - La prevenzione contro il tumore fa numeri da gigante a Fermo con Lilt, soprattutto da quando c’è l’ambulatorio per le visite gratuite a Porto Sant’Elpidio in via del Palo. E sono in arrivo novità perché Lilt si allarga, oltre che al capoluogo di provincia, a Porto Sant’Elpidio e a Servigliano, stringe nuove collaborazioni con Porto San Giorgio e Lapedona.

Con il dottor Renato Bisonni, medico oncologo all’ospedale di Fermo e presidente provinciale Lilt c’è il vice Federico Costantini che fa questa riflessione: «La sede, con annesso laboratorio, inaugurata a fine ottobre 2022 a Porto Sant’Elpidio è stata determinante, c’è stato un cambio di passo. Prima girovagavamo, adesso possiamo contare su un ambulatorio nostro. E’ stato un grande sforzo, anche economico, ma ci ha consentito di consolidare il rapporto con i professionisti del settore e non smetteremo mai di dire grazie all’oncologo Luigi Acito, al dermatologo Lorenzo Morresi, al radiologo Giuseppe Gismondi». Nel 2022 sono state 20 le giornate di prevenzione per 509 visite in totale di cui: 248 sono state visite senologiche, 40 visite dermatologiche, 221 ecografie tiroidee.



L’anno in corso



Nel 2023 alla data di luglio sono state 579 visite totali in 16 giornate di cui: 157 visite senologiche, 101 visite dermatologiche, 18 visite urologiche, 103 ecografie tiroidee, 100 mammografie, 100 ecografie senologiche. Ultimo appuntamento per la Lilt prima delle vacanze è molto importante perché prevede, grazie alla disponibilità di Mahmoud Yehia, primario di Urologia al Murri, la possibilità di effettuare visite urologiche di prevenzione per il tumore della prostata. L’auspicio dei volontari della Lilt è che la giornata oggi sia l’ inizio di una futura e intensa collaborazione con Yehia, stimatissimo professionista del territorio. Le prenotazioni avviate il 24 sono andate esaurite in poche ore e questo attesta l’enorme interesse e la grande necessità di un servizio del genere, gratuito.