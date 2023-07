Il garante dei diritti delle Marche in visita negli istituti penitenziari di Fossombrone e Villa Fastiggi (dove tornerà e dove si vuole realizzare una palestra)

PESARO - Il Garante dei diritti delle Marche Giancarlo Giulianelli a Fossombrone e Villa Fastiggi per la consueta azione di monitoraggio degli istituti penitenziari marchigiani. A Fossombrone ha visitato l'ala recentemente ristrutturata che ospita la biblioteca. «Abbiamo avuto - ha spiegato Giulianelli - un riscontro senza dubbio positivo sia per quanto riguarda la logistica, sia sul versante delle attività che vengono svolte dai detenuti, come la realizzazione delle icone, degli origami e di piccoli lavori in legno. Attività che vanno incrementate e che intendiamo supportare».

A Pesaro

Nella tappa a Villa Fastiggi il Garante è stato accompagnato anche dal presidente della Commissione regionale Sanità, Nicola Baiocchi e dal consigliere regionale Giacomo Rossi. «Una struttura - ha sottolineato Giulianelli - che negli spazi esterni si presenta ben curata, e per questo abbiamo fatto i complimenti al nuovo direttore Palma Mercurio ed al comandante della polizia penitenziaria Nicandro Silvestri, mentre all'interno annovera alcuni problemi strutturali che appartengono anche ad altri istituti, con infiltrazioni d'acqua e sfaldamento delle pareti, per i quali occorrerà necessariamente intervenire al fine di ripristinare la salubrità dei luoghi.