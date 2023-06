Allarme del Garante delle Marche, Giancarlo Giulianelli: «In aumento gli adolescenti con problemi psichiatrici»

ANCONA - La carenza del personale nelle carceri marchigiane, i nodi della residenza per le misure di sicurezza e dei minori con problemi psichici e psichiatrici in carico ai servizi sociali o alla giustizia penale minorile. Sono questi gli argomenti trattati dal Garante Giancarlo Giulianelli in Commissione sanità della Regione, che in questi giorni sta effettuando numerosi incontri per l’esame del nuovo Piano Sociosanitario 2023- 2025.

In primo luogo Giulianelli ha posto l'attenzione sulla questionea carceraria con l’ormai cronica carenza di personale che investe l’intero settore. «Senza dubbio – precisa Giulianelli – andrebbe rivisto il decreto regionale del 2015, che ha preso le mosse dall’accordo Stato – Regioni.

In otto anni la sanità negli istituti penitenziaria ha assunto caratteristiche diverse e, quindi, gli interventi vanno ricalibrati. La Regione potrebbe farsi portavoce presso il Ministero affinchè siano rivisti gli standard complessivi». Ma il Garante, come più volte dichiarato, è anche convinto che in base all’esperienza degli ultimi anni sarebbe opportuno il ritorno al vecchio sistema, che poneva la sanità carceraria in capo al Ministero e non alle Regioni.

Aumentano i casi di adolescenti con problemi psichiatrici

Seconda questione quella relativa alle Rems (Residenza per le misure di sicurezza ). Nelle Marche ne esistente una soltanto, ubicata a Macerata Feltria, con 21 posti disponibili, 24 ospiti presenti (tre provenienti da altre regioni) e 5 in attesa di entrare. Il tempo medio di permanenza è di 586 giorni. «Quando la Rems – precisa Giulianelli – non è in grado di assorbire tutte le richieste, abbiamo uno smistamento, seppur temporaneo, in istituti penitenziari che hanno apposite sezioni o nei reparti psichiatrici degli ospedali. La situazione non è certo delle migliori tenendo conto che si tratta di persone dichiarate incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolose. Ecco, allora, la necessità di aumentare in modo adeguato la capienza della Rems».

Ultima questione, ma non per importanza, affrontata dal Garante nel corso dell’audizione quella relativa a minori e adolescenti con problematiche di tipo psichico e psichiatrico, sia che siano in carico ai servizi sociali o alla giustizia penale minorile. «Anche in questo circostanza – sostiene Giulianelli – si evidenzia un aumento dei casi, soprattutto nell’ultimo periodo. L’esigenza avvertita è la messa in essere nelle Marche delle cosiddette Comunità di tipo sociosanitario ad elevata intensità sanitaria per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e psichiatrico. E’ un problema che non va sottovalutato e che richiede interventi celeri e coordinati».