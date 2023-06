In piena sintonia con l’estate “mostruosa” di Pesaro, che è solo un preludio a quella di Capitale della cultura italiana 2024, Popsophia è pronta ad affrontare pomeriggi pieni di storie e serate che esplorano il fantasy per “rapire” spettatori di ogni età. «Popsophia è un programma fenomenale in un’estate mostruosa», ha infatti confermato il sindaco Matteo Ricci, e il vicesindaco Daniele Vimini ha ribadito come «in questa estate 2023 si vive un fervente clima culturale che è già quello della Capitale. Popsophia centra infatti tutti gli obiettivi che ci siamo dati per il 2024 non solo come evento, ma come finalità culturale». Dal 6 al 9 luglio, il tema “Amati mostri” ci condurrà nel mondo dei “nuovi mostri” da temere, deridere, osannare o sacrificare, attraverso un percorso che ripercorre l’evoluzione delle paure inconsce e collettive: dai mostri delle favole ai demoni dell’horror, dalla crudeltà dei serial killer agli animali fantastici dell’immaginario fantasy.

«Dai primi anni del festival, questa città è cambiata tantissimo in questi 11 anni, nel fermento culturale», ha sottolineato la direttrice del festival Lucrezia Ercoli, «ma il nostro spazio ha sempre mantenuto viva la sfida dei temi e la coerenza degli argomenti. Un approccio di idee che va oltre la provincia e la regione per lanciare una riflessione/sfida sempre attuale. Non siamo una contenitore di eventi, ma produciamo spettacoli e conferenze che sviluppino i temi affrontati, per cercare di stimolare una crescita di pensiero e di riflessione: quest’anno in particolare sul fenomeno dell’attrazione e al tempo stesso della repulsione per il mostruoso».



Il mostro digitale



Tra le novità di questa edizione, il festival si aprirà il 6 luglio alle 21, con l’inaugurazione di una mostra che allarga lo sguardo al grande “mostro digitale”: l’intelligenza artificiale. «Con un visore di realtà aumentata sarà possibile visitare uno spazio che non c’è: - prosegue Ercoli - utilizzeremo le ultimissime tecnologie per produrre filosofia. La prima galleria modulare italiana che ospita un’esposizione di artisti su piattaforma 3D navigabile con visori Vr, per dare immagine al pensiero». Con la consueta volontà di indagare i fenomeni pop della cultura di massa e lo storico format del philoshow (che vede la partecipazione ed esecuzione dal vivo dei brani da parte dell’ensemble musicale Factory) si alterneranno sul palco (in piazza del Popolo) ospiti e studiosi per approfondire il mondo del fantasy e delle sue creature fantastiche, con suggestioni provenienti da Game of Thrones e il Signore degli anelli, il mondo della musica rock e dei suoi demoni in una serata evento dedicata a Vasco Rossi (che transitò nel carcere di Rocca Costanza diversi anni fa) e alla sua filosofia di vita spericolata, fino al grande musical dedicato ai “cattivi” della Disney, da Malefica a Frollo, passando per Monster & Co. della Pixar. Tre gli anniversari che verranno ricordati: i 60 anni del film “I mostri” di Dino Risi, i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino e della Disney. Tutto il programma è disponibile sul sito del festival.