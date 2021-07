Vaccini bluff, il medico Costantini sospeso per 6 mesi: è indagato per falso e lesioni

FALCONARA - Sospeso per 6 mesi il medico falconarese accusato di somministrare ai pazienti soluzioni fisiologiche al posto dei vaccini anti-Covid. La decisione è stata assunta dall’Ordine dei Medici che aveva aperto un procedimento disciplinare per verificare l’operato del 68enne Sergio Costantini, indagato per falso ideologico e lesioni personali. Secondo le indagini svolte dalla Squadra Mobile della questura dorica, il professionista avrebbe iniettato ad almeno una sessantina di pazienti il vaccino-bluff nel suo studio medico.

I sospetti erano fondati su divergenze nei tempi di richiamo e sul mancato rilascio della certificazione di avvenuta vaccinazione. Inoltre, alla polizia alcune delle presunte vittime hanno riferito di aver ricevuto una dose di Pzifer a fine marzo, quando all’Asur risulta che le fiale dello stesso farmaco sarebbero pervenute al medico soltanto dal 6 aprile scorso. Le indagini si concentrano sul controllo incrociato con l’Asur per verificare se i casi sospetti abbiano davvero ricevuto una dose anti-Covid. Dopo che il 22 aprile scorso l’indagine, con perquisizioni e sequestri, era divenuta di dominio pubblico, altri presunti vaccinati si erano fatti avanti facendo salire a circa 90 i casi sospetti.



Il dottor Costantini, professionista con una lunga carriera alle spalle e circa 1.500 mutuati, risulta indagato a piede libero per falso ideologico e lesioni personali commesse da pubblico ufficiale che era stato allontanato dal centro vaccinale del circolo Leopardi, nega ogni contestazione. Ma intanto l’inchiesta da parte della polizia prosegue e l’Ordine dei Medici, nell’ambito del procedimento disciplinare avviato a carico del professionista indagato, ha deciso di sospenderlo dal servizio per 6 mesi. Dunque, il dottor Costantini non potrà esercitare la professione a partire dal 20 luglio (quando diventerà effettiva la sanzione) fino al prossimo 20 gennaio.

