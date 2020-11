Scontro, un'auto con tre giovani nella scarpata: la più grave è una ragazza

FERMO - Schianto oggi in via Bellesi dove un'auto si è scontrata con un'altra vettura ed è volata nella scarpata per poi ribaltarsi. All’interno tre giovani, due ragazze e un ragazzo. Sul posto anche l'eliambulanza che ha portato una delle due ragazze a Torrette. Gli altri due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso del Murri da un'ambulanza della Croce Verde di Fermo. Sul posto anche la Crove Verde di Torre San Patrizio.

LEGGI ANCHE: Positivo al Covid elude la quarantena e va al supermercato: denuncia, multa e altri guai in vista per il 40enne

Ferita, ma in maniera lieve, anche la donna che era al volante dell'altro mezzo. In tutto quindi quattro i feriti. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto i ragazzi dalla vettura. Un incidente rocambolesco lungo la strada che corre sopra via Salvo D'Acquisto, in una delle zone più pericolose per il traffico cittadino del capoluogo. Accertamenti in corso.

LEGGI ANCHE: Danni e ruberie, tre colpi messi a segno: ladri scatenati nella notte

Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA