Positivo al Covid elude la quarantena e va al supermercato: denuncia, multa e altri guai in vista per il 40enne

FABRIANO - Una vicenda che ha fatto discutere e continuerà a far discutere: sanzione amministrativa e denuncia penale, in aderenza alle norme in vigore con gli ultimi Dpcm. Questo quanto contestato all'uomo di 40 anni che ieri mattina intorno alle 8:45 è andato a fare spesa in un supermercato di Fabriano nonostante sia sottoposto al regime di

quarantena in quanto positivo al covid.

APPROFONDIMENTI FABRIANO Positivo al Covid va a fare la spesa ma gli esercenti chiamano le...

LEGGI ANCHE:

Stroncato dal Covid a soli 34 anni, era ricoverato da qualche giorno, ieri la crisi fatale

Una decisione che gli costerà cara sia in termini economici, sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro. Sia in termini di rischio di non avere più una fedina penale pulita, in quanto i carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci lo hanno denunciato. Spetterà ora alla Procura della Repubblica di Ancona dar corso all'iter giudiziario individuando il capo di imputazione da contestare al fabrianese poiché le norme in vigore prevedono un ampio ventaglio di possibili reati. Da evidenziare anche il danno economico per il supermercato, rimasto chiuso dalle 9 alle 16,30 di ieri per la sanificazione dei locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA