Giovane operaio gratta e vince ventimila euro al bar "May day"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Non gli cambieranno certo la vita ma di sicuro saranno un prezioso aiuto per i prossimi mesi. Con un gratta e vinci da 10 euro ne ha vinti 20mila. Grattata fortunata al bar “May day” di Campiglione dove un giovane operaio ha vinto ventimila euro con una giocata da dieci. Una bella somma vinta con un “Mega miliardario” che ha fatto tremare i polsi al vincitore. Non è la prima volta che al bar di Campiglione bussa la fortuna, solo 15 giorni fa un altro giocatore si era portato a casa 5mila euro sempre un gratta e vinci fortunato e appena due mesi fa prima, invece, un altro ancora aveva centrato un cinque al Superenealotto da 32mila euro. «Sono molto contento - ha detto il titolare del bar - qui da noi la fortuna è di casa, un buon segno. Speriamo che si prosegua su questa strada».