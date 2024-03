Doppio riconoscimento per Savino Marè: è il finalista in due concorsi letterari

FERMO - Due prestigiosi concorsi internazionali di poesia e la felice notizia per l'attore, scrittore e fotografo fermano Savino Marè di essere stato inserito per entrambi nella rosa dei finalisti, con componimenti di suo pugno nati guardando dentro di sé e alla bellezza della terra in cui vive. Si colora di emozione la voce di Marè, quando parla della notizia di un felice approdo per i suoi componimenti in versi e un riconoscimento ai massimi livelli per la sua penna da poeta.

«Poco tempo fa - dice - è arrivata la notizia che Terra mia, la poesia con cui ho partecipato al premio internazionale di poesie d’amore “Verrà il mattino e avrà un tuo verso”, ideato dalla Aletti Editore, era stata iscritta nella rosa dei finalisti e già selezionata per la pubblicazione in un'antologia ed è stata un'emozione meravigliosa per me è già una vittoria, tanto più grande perché legata a un'opera che è un inno alla marchigianità, alla nostra terra, alle sue bellezze».

Guarda invece al mondo interiore la poesia Ciao Papà, in finale per la XICX edizione del concorso "Dedicato a... Poesia per ricordare", un «ricordo commosso di mio padre, che vuole essere anche un saluto a tutti i papà - chiosa Marè -: un riconoscimento tributato dalla giuria composta dall'editore Giuseppe Aletti e dal poeta, autore, regista Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore, che hanno apprezzato la mia poesia