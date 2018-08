Donna cade in acqua e rischia di annegare, salvata da alcuni bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO Passeggia in acqua e rischia di annegare. Brutta avventura ieri mattina per una donna che mentre passeggiava sulla riva del mare in mezzo all’acqua, ha preso una buca con un piede ed è caduta, finendo sott’acqua. Prontamente raggiunta da due bagnanti e dai suoi familiari, la signora è stata tratta in salvo ed è partita la richiesta di soccorso al 118. I sanitari l’hanno presa in cura. Per fortuna solo tanto spavento.