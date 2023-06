ANCONA Clochard e beffe, il Passetto non trova pace. Il pezzo è stato ordinato, così ha fatto sapere il Comune, ma l’ascensore del Passetto per buona parte della settimana rimarrà fuori servizio tanto che Conerobus - gestore dell’impianto - e la stessa amministrazione sono corse ai ripari con disabili e soggetti fragili. Potranno scendere in spiaggia grazie all’aiuto della Croce Gialla. I militi utilizzeranno nella discesa e nella risalita una sorta di carrozzina elettrica, fermo restando che servirà la presenza di un proprio ausilio per muoversi in spiaggia.



La richiesta



Il servizio è totalmente gratuito, è richiesta la prenotazione che deve essere eseguita 30 minuti prima chiamando il centralino della Croce Gialla di Ancona: 071/5015. L’ascensore del Passetto è fuori servizio da giovedì mattina a causa di un guasto al sistema frenante. Conerobus è subito corsa ai ripari per ordinare il pezzo ma prima che questo arrivi ad Ancona ci vorranno dei giorni. Un guasto occasionale, l’impianto era stato collaudato dal personale tecnico alla vigilia di Pasqua in vista della ripresa del servizio dopo la pausa invernale. E proprio alla vigilia di Pasqua, prima del collaudo, nei pressi della rotonda antistante gli ascensori erano intervenuti gli agenti della Polizia locale per rimuovere un bivacco dove aveva trovato rifugio una 15ina di pakistani. Poveri disperati che non avevano un posto dove andare a dormire nonostante fossero in regola con il permesso di soggiorno. Pakistani che sembrano seguire con attenzione quello che accade in città: hanno colto al volo l’occasione degli ascensori fuori uso per piazzare di nuovo coperte e materassi nel piazzale davanti all’impianto. Anche ieri pomeriggio dormivano a due passi dai bagnanti, con la consapevolezza che almeno per buona parte della settimana quelle porte scorrevoli dei due ascensori rimarranno chiuse.

I disagi



Creando non pochi disagi a chi questi giorni deve raggiungere la spiaggia del Passetto e per farlo deve per forza passare lungo la scalinata. Non solo. In tanti, specie le persone anziane, almeno per ora hanno deciso di restare a casa piuttosto che salire sulla carrozzina elettrica della Croce Gialla.