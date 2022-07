FANO E’ un vero e proprio braccio di ferro quello che si è instaurato tra l’associazione dei bagnini aderente alla Confartigianato e l’amministrazione comunale per il modo con il quale vengono trattati i turisti e per la raffica di multe che vengono elevate a ogni weekend.

Se si fa promozione per incentivare le presenze in una data località, nella fattispecie Ponte Sasso, e poi i turisti arrivano in gran massa, occorre predisporre anche una dovuta accoglienza in modo che questi turisti si sentano a loro agio. Prima di tutto: i servizi; e tra i servizi i parcheggi. Se le aree di sosta mancano, il turista pone in sosta la propria auto dove può e non è certo nello spirito dell’accoglienza se poi al ritorno il proprietario del veicolo trova una bella multa posta sotto il tergicristallo.

Le reazioni

Così la pensa Andrea Giuliani responsabile di zona della Confartigianato, il quale denuncia che anche sabato scorso nella zona balneare di Ponte Sasso: «le auto dei bagnanti sono state multate da un’Amministrazione Comunale incapace di garantire i parcheggi, ma sempre pronta a fare cassa alle spalle dei turisti ospiti nella nostra riviera. A questo punto mi domando a cosa servono i progetti avviati dal pur volitivo assessore al Turismo e gli eventi dell’accoglienza per i quali vengono impiegate esigue risorse? Da una parte il Comune accoglie i turisti con gli eventi, dall’altra li bastona e li allontana con multe a raffica». In realtà è giusto punire chi sbaglia; ma è altrettanto giusto sancire l’errore di chi favorisce lo sbaglio, non mettendo a disposizione le dovute alternative.