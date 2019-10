Fermo, coltello e siringa in mano schiaffeggia una ragazza: choc al Lido

FERMO - Raptus in strada, pericolo in via Pietro Nenni nel pomeriggio: un uomo bianco, italiano, della zona e conosciuto alle divise è visibilmente sotto l’effetto di droghe. Sono le 14.30 e scattano i venti minuti di follia a Lido Tre Archi. L’uomo si aggira per la principale arteria della località rivierasca e chi lo vede dice che ha un coltello in una mano e una siringa nell'altra.

San Benedetto, ubriaca semina il panico nel parcheggio e s'accanisce sulle bici

Jesi, deve aspettare per la visita: spazientito sfonda il vetro dell'auto Asur con un pugno

Scuote le braccia, urla, minaccia, scatena il panico. Una ragazza ha la sfortuna d'incrociare l’individuo che non gliela passa liscia, le dà uno schiaffo in piena faccia. Lei scappa e lui continua a urlare, a sbraitare, agita quello che ha in mano, provoca e non si capisce con chi ce l’abbia. Sono venti minuti di caos, istanti di follia, il soggetto è completamente fuori di sé. Arriva la polizia, che ha non poche difficoltà a bloccarlo e protarlo in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA