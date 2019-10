Ubriaca semina il panico nel parcheggio dell'hotel e s'accanisce sulle bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri sono dovuti intervenire nella serata di martedì sul lungomare di Porto d’Ascoli per una donna che, in evidente stato di alterazione alcolica, ha creato il caos nel cortile di un albergo. E’ accaduto intorno alle 23 di martedì sera e l’episodio ha costretto i carabinieri ad un intervento.A chiamare i militari sono stati alcuni passanti che l’hanno notata penetrare all’interno del cortile dell’hotel e prendersela con le bici parcheggiate. Si trattava dei velocipedi messi a disposizione dei turisti da parte della struttura alberghiera. La donna è stata fermata, identificata e portata in caserma, dove ha potuto smaltire la sbornia.