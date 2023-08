In vendita la casa di Joyce Lussu nelle Marche, appello per salvarla: «Diventi un museo»

FERMO - La notizia, anticipata dal Corriere Adriatico, della messa in vendita della casa di Joyce Lussu a San Tommaso di Fermo, ha creato una cordata tra politica e mondo della cultura per tentare di scongiurare l'operazione e fare in modo che l'abitazione della scrittice rimanga un patrimonio regionale. «La casa di Joyce Lussu va salvata», scrivono Irene Manzi, deputata marchigiana del Pd, Francesco Verducci, senatore marchigiano del Pd, Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Nadia Urbinati professoressa di scienze politiche alla Columbia University di New York.

In vendita la casa di Joyce Lussu a Fermo, appello per salvarla

«Abbiamo letto con grande preoccupazione la notizia che la casa a San Tommaso di Fermo dove ha vissuto parte della sua vita Joyce Salvadori Lussu è in vendita. - ricordano in una nota - Una dimora che dovrebbe essere valorizzata in virtù del contributo straordinario che ha dato al Paese.

Nel comunicato spiegano che «la dimora è un patrimonio destinato a tramandare la sua memoria e il suo operato, ospitando magari un Centro studi a lei dedicato. Proprio per questo, sollecitiamo con forza che tutte le istituzioni locali e nazionali intervengano per tutelare questo bene straordinario e, attraverso esso, la memoria e le opere di Joyce Lussu». Nelle prossime ore i parlamentari marchigiani Manzi e Verducci depositeranno un'interrogazione al Ministro Sangiuliano per chiedere quali iniziative intenda assumere per tutelare casa Lussu.