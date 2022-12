Fermo, caro bollette, il regalo di Natale di Teseo ai dipendenti: 800 euro in più in busta paga

FERMO - Teseo, l’azienda di Fermo leader mondiale nella tecnologia per il taglio del pellame, ha deciso di fare un bel regalo di Natale ai suoi dipendenti alle prese con il carovita e le bollette, con l’erogazione di un bonus di 800 euro netti a testa.

Teseo si conferma all’avanguardia nel campo del welfare aziendale. Da circa 17 anni, infatti, il brand mette a disposizione degli oltre 200 dipendenti della sede fermana – e di quelle internazionali – palestra, sala ricreativa, mensa e perfino una nursery con personale specializzato.

«Ogni azienda è formata in primis da persone, e crediamo veramente che la qualità della vita dei nostri dipendenti si ripercuota anche sul lavoro. Per questo, la decisione di erogare il bonus anti-inflazione è una prova del fatto che vogliamo creare delle relazioni umane e non solo industriali di qualità, troppo spesso carenti nelle aziende del nostro territorio.» ha dichiarato Gianni Gallucci, Fondatore e Ceo Teseo.