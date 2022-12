Macerata, furbetto del Covid gonfia le perdite dell'azienda di abbigliamento per avere 42mila euro di rimborsi

MACERATA - Gonfia le perdite per accedere ai contributi a fondo perduto Covid, ma è scoperto dalla Finanza: denunciato il furbetto, un imprenditore dell'abbigliamento di Macerata, per 42mila euro indebitmente percepiti.

L’attività di confezione in serie di abbigliamento è risultata beneficiaria dell’importo di oltre 42mila euro, quale contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Ma le Fiamme Gialle hanno dimostrato come, malgrado la propria posizione fiscale fosse formalmente attiva, di fatto, avesse terminato le attività aziendali ben prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni, ma anche che l’impresa, nella domanda di sostegno presentata, avesse indicato importi un calo del fatturato, in realtà, del tutto fittizio. Il legale rappresentante è stato denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Un reato che prevede, tra l'altro, e una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 200% della somma indebitamente percepita.