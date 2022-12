Auto contro il muro all'entrata dell'Asse: macchina distrutta, illesi i giovani a bordo. In quel tratto troppi incidenti

ANCONA - Asse nord-sud, rampa di entrata dall'Università: un'auto con a bordo due ragazzi egiziani si schianta contro il muro di accesso alla strada. Macchina da buttare, ma fortunatamente i due giovani se la sono cavata con qualche ferita e tanto spavento, trasportati in ospedale dalla Croce Gialla. Sul posto la Polizia stradale di Senigallia.

Incidente fotocopia sulla rampa di accesso dell'Asse

Un tratto ad alto pericolo, quello dell'incidente di ieri sera: le auto entrato a tutta velocità perché la strada sembra favorire l'accelerata ma una volta immessi sull'asse bisogna fare i conti con i mezzi che arrivano a destra e con la necessità di rallentare per dare la precedenza. Così, in tanti, si schiantano contro la muraglia che costeggia l'entrata sull'asse. Questa volta è accaduto ai due giovani egiziani, un'altra ad un automobilista che immettendosi in velocità non si è accorto di una piccola utilitaria ferma qualche metro più in là per dare la precedenza.

Troppi incidenti in quel tratto pericoloso, il Comune intervenga

Risultato: tamponamento e ribaltamento su un fianco dell'Audi, con entrambi gli automobilisti miracolosamente illesi. Al di là dell'attenzione che tutti dovrebbero mettere quando si accede ad una strada a scorrimento veloce, visti i numerosi sinistri sarebbe il caso che il Comune cercasse e mettesse in atto una soluzione per evitare il ripetersi di incidenti fotocopia.