Schianto tra una bici e uno scooter, ciclista in eliambulanza a Torrette

FERMO - Un ciclista e uno scooterista si sono scontrati all’incrocio tra via Fiume e la strada Montonese, in direzione Ponzano. Nell'impatto, violento, il ciclista ha riportato la peggio. Si tratta di un uomo di circa 50 anni ricoverato a Torrette in eliemabulanza. Meno serie per fortuna le condizioni del giovane scooterista. L'allarme è stato immediato e sul posto sono subito arrivate una ambulanza della Croce verde di Fermo, la Croce Arcobaleno e l’auto medica della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure ai due feriti hanno deciso di allertare l'eliambulanza del 118 regionale per trasferire il ciclista all'ospedale regionale di Ancona.