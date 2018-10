Anziano taglia legna e cade nel pozzo profondo 10 metri, salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Stava tagliando legna l’anziano contadino finito dentro un pozzo profondo una decina di metri alla periferia di Campofilone. L’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di San Benedetto e alcune ambulanze con il personale medico della Croce Verde Valdaso. I pompieri, arrivati sul posto con un’unità Saf, hanno lavorato duramente e alla fine sono riusciti a tirarlo fuori da quell’imbuto; l’uomo era a una profondità di circa otto metri mentre è stata allertata l’eliambulanza del soccorso regionale.L’anziano per fortuna non sembra correre grossi pericoli ma vista l’età avanzata e la dinamica dell’incidente i soccorritori e la centrale operativa del 118 hanno deciso per il suo trasferimento all’ospedale Torrette.