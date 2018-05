Un camion resta incastrato in via D'Acquisto, disagi alla viabilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Traffico bloccato in via Salvo d’Acquisto per un camion rimasto bloccato con una parte del rimorchio. Il mezzo pesante stava svoltando in via Alfieri ma per colpa di una pendenza è rimasto incastrato. Sul posto è intervenuta la polizia e un trattore che ha tentato di sbloccare il camion senza ruiuscirci e alla fine sono stati fatti intervenire i pompieri. Le operazioni hanno causato disagi alla viabilità.