Fermo, il boss progetta di rapirlo per l'appalto "soffiato": l'imprenditore Cardinali sotto scorta

FERMO - È Mauro Cardinali l’imprenditore finito nel mirino di una banda di criminali pugliesi. Contro di lui, gli scagnozzi di un boss locale avevano programmato un assalto armato. Pare, addirittura, col fine di rapirlo. Ma la soffiata di un collaboratore di giustizia avrebbe evitato il peggio mettendo la pulce nell’orecchio della Polizia fermana. Cardinali sarebbe stato messo sotto scorta.

Le indagini, tuttora in corso, avrebbero portato all’individuazione di un basista e al sequestro dell’auto pronta per l’assalto. Sembra che a monte ci fosse un appalto che l’imprenditore si sarebbe aggiudicato nel sud Italia. Sul quale, però, pare avesse messo gli occhi pure un boss della zona. Che, per fargliela pagare, avrebbe ordito il piano criminale.

