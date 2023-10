Gigi D'Alessio, la foto con il figlio del boss scatena l'ira dei social: cosa è successo dopo il concerto a Bari

Gigi D'Alessio e lo scatto della discordia: dopo il suo concerto, il cantante napoletano ha posato per una foto con Tommy Parisi, cantante neomelodico pugliese, ma soprattutto figlio del boss detenuto di Japigia Savinuccio Parisi. Lo scatto è avvenuto nel backstage al termine dell'evento che si è svolto presso il Palaflorio di Bari.

Il post su Instagram

Il cantante neomelodico Parisi ha un pass al collo, per poter accedere alle aree riservate, ma chi è? Il suo profilo conta 23.400 follower su Instagram e la foto con D'Alessio ha suscitato diverse polemiche. Un utente scrive: «La mafia è una m****», mentre altri si augurano una collaborazione tra i due cantanti.

Le canzoni per la camorra

In passato Gigi D’Alessio è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e prosciolto da ogni accusa. Nel 2019, in un’intervista al direttore del Fatto Quotidiano Peter Gomez, raccontò di aver «regalato alla camorra un sacco di canzoni» spiegando che «chi nasce a Napoli e canta va a fare i matrimoni»: «Sono andato a fare i matrimoni di tutti e nemmeno sapevo dove andavo a cantare perché a Napoli vai a cantare dappertutto, non è che se ti chiama qualcuno gli chiedi: ‘Chi sei? Dammi il certificato penale’.

E poi io ho paura, magari non vai a cantare e che ne sai?».