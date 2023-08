Pablo Escobar, i familiari litigano per l'eredità: dalla collezione privata del boss al patrimonio (ufficioso) di 3 miliardi

L'eredità di Pablo Escobar ha acceso gli animi dei familiari del famigerato «signore della droga». Roberto Escobar, fratello di Pablo, ha minacciato di uccidere Nicolas. Quello che non sapete è che quest'ultimo è il figlio di Roberto. Il nipote di Pablo crede che l'eredità dello zio gli spetti di diritto.

Ma di che cifre parliamo? Juan Pablo Escobar, figlio del boss, ha rivelato a Forbes che il patrimonio (ufficioso) è di 3 miliardi di dollari, mentre la collezione privata ha un valore inestimabile al momento. Senza escludere i soldi che potrebbero essere nascosti chissà dove in giro per il mondo.

«Sangue» in famiglia

Pablo Escobar era il re del narcotraffico di cocaina ed è considerato come uno dei criminali più pericolosi e famosi di sempre. Pablo Emilio Escobar Gaviria aveva origini molto umili. Nacque il 1° dicembre nella città conosciuta come la «Cuna de la Democracia», a Rionegro - luogo di storie e leggende durante il periodo della battaglia per l’indipendenza di Cuba. Il famigerato boss della cocaina, ucciso nel 1993 dalle forze dell'ordine a Medellin, era proprietario di una collezione di auto stravaganti, moto e persino aeroplani.

Nicolas Escobar, 53 anni, si è autoproclamato «il nipote prediletto di Don Pablo». L'uomo crede che i beni dello zio gli appartengono di diritto: è lui che si sta prendendo cura della collezione dello zio. Il padre di Nicolas, Roberto, non la pensa così: «Roberto pensa ancora di poter fare quello che vuole, di essere nella mafia, di essere un capo. Un giorno, mia sorella mi chiamò e mi disse di non cercare di entrare in casa (di mio padre). Se fossi entrato, qualcuno l'avrebbe uccisa per ordine di nostro padre».

La collezione di Escobar

Per anni la collezione privata del famoso boss del cartello è stata esposta in un museo gestito da Roberto. C'era una Harley Davidson color rosa, un piccolo jet privato, un mucchio di foto rare e una pistola che un tempo avrebbe sfiorato il palmo del leggendario gangster americano Al Capone.

Il museo era molto popolare tra i turisti ma è stato demolito all'inizio di quest'anno quando i funzionari del governo locale hanno scoperto che l'edificio era stato costruito senza un permesso adeguato. Ma altri affermano che i funzionari di Medellin volevano demolire il museo nel tentativo di dissociare la città dalla sua lunga reputazione per il traffico di droga e la violenza contro le forze dell'ordine. Nicolas ora vuole ricollocare la collezione di cimeli dello zio in una nuova struttura, che preservi la storia dell'eredità di Escobar senza renderla glamour.

Ma non c'è da stupirsi che il defunto Escobar abbia accumulato una tale collezione di oggetti rari e preziosi: durante il suo periodo alla guida del Cartello di Medellin controllava oltre l'80% della cocaina spedita negli Stati Uniti, guadagnandosi il rango di una delle dieci persone più ricche del mondo di Forbes Magazine.

Il traffico di droga

Escobar entrò nel traffico di cocaina nei primi anni '70, collaborando con altri criminali per formare il Cartello di Medellin. A metà degli anni '80, Pablo Escobar aveva un patrimonio netto stimato di 30 miliardi di dollari e il denaro era così tanto che Escobar acquistò un Learjet al solo scopo di far volare i suoi soldi.

Si dice che ogni giorno venissero contrabbandate più di 15 tonnellate di cocaina, con guadagni fino a 420 milioni di dollari a settimana.

Per gran parte del suo «regno», Escobar guadagnò popolarità sponsorizzando progetti di beneficenza e club di calcio, condividendo alcune delle sue ricchezze con le comunità locali e passando agli occhi altrui come un Robin Hood moderno.

Ma le campagne terroristiche condotte dagli scagnozzi di Escobar hanno portato all'uccisione di migliaia di persone, e l'opinione pubblica si è schierata contro di lui - il tutto mentre le forze dell'ordine degli Stati Uniti collaboravano con la polizia colombiana per demolire il suo impero. Le forze dell'ordine colombiane raggiunsero Escobar il 2 dicembre 1993 in un quartiere borghese di Medellin. Ne seguì uno scontro a fuoco e, mentre Escobar cercò di fuggire attraverso una serie di tetti, lui e la sua guardia del corpo furono uccisi.

Dove sono i soldi

Il fondatore del Cartello di Medellin e Re della Cocaina della Colombia, era, secondo alcuni, il criminale più ricco della storia. Raggiunse questo status all'età di 35 anni, nonostante fosse figlio di un contadino povero. Al momento della sua morte, «El Patron» controllava 30 miliardi di dollari, secondo alcune stime. Quei soldi non sono svaniti nel nulla ma sono stati «distribuiti» attraverso diversi canali e solo in parte sarebbero stati dichiarati, in modi «fantasiosi».

Juan Pablo Escobar, che aveva 16 anni al momento dell'assassinio del padre, rivelò in un'intervista a Forbes che l'eredità del padre ammontava (ufficiosamente) a 3 miliardi di dollari.