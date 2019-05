L'auto si ribalta e finisce fuori strada: due feriti, uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Grave incidente questa notte poco dopo mezzanotte sulla provinciale tra Girola e Capparuccia: due feriti, uno in grave condizioni.I due stavano viaggiando a bordo di una Clio quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo al volante ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è ribaltata più volte, finendo la sua folle corsa in un campo a lato della strada, ribaltata su un fianco. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le due persone dal mezzo. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Fermo e della Croce Gialla di Montegranaro: le due persone sono state portate all'ospedale. Una delle due è in condizioni serie.