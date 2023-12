FERMO - Doppio colpo per il calzaturificio Asso. Dopo aver siglato la licenza triennale per la produzione e la distribuzione delle calzature bimbo e bimba del marchio Cult (di proprietà della società di Montegranaro Zeis Excelsa), l’azienda fondata nel 1987 da Silvano Donati e Sauro Silenzi ha rilevato lo storico marchio di calzature donna Janet&Janet.



È il terzo marchio che arriva nel portafoglio dell’azienda fermana dopo Balducci (calzature bambino) e Keys (scarpe da donna). Janet&Janet è stato ceduto dalla società Sthart di Serra de’ Conti, riconducibile alla seconda generazione della famiglia Ricci. Famiglia presente nel settore calzaturiero dal 1967. Da quando Aldo Ricci (deceduto nel 2016) fondò Vrp. Poi nei primi anni ’90 Vrp si trasformò nella A&G che portò il marchio Janet&Janet ai suoi massimi livelli. Prima della crisi e la successiva trasformazione nella A&G Calzaturificio - in liquidazione. La storia della famiglia Ricci è poi proseguita con Sthart che ora ha ceduto il suo marchio.



Asso è nata come impresa specializzata nella produzione di calzature da bambini. Oggi la produzione avviene prevalentemente in Estremo Oriente. Dal 2019, con l’acquisizione del marchio Keys, il calzaturificio ha fatto il suo ingresso nel segmento della scarpa da donna. E con quest’ultima operazione, per la quale non stati resi noti i dettagli finanziari, Asso intende ulteriormente rafforzare e ampliare la propria presenza nel mercato della calzatura femminile. «Siamo estremamente soddisfatti di questo nuovo ingresso nel nostro gruppo» commenta il ceo di Asso Sauro Silenzi. Che poi prosegue: «Abbiamo chiari i futuri obiettivi. Manterremo gli elevati standard di qualità e design, continuando ad offrire prodotti che rispecchiano l’eccellenza e la raffinatezza che caratterizzano Janet&Janet». Il co-fondatore di Asso e attuale socio Silvano Donati pone in evidenza come lo storico brand sia rimasto all’interno del territorio marchigiano: «Abbiamo deciso di intraprendere una nuova sfida e lo abbiamo fatto, innanzitutto, mantenendo nel distretto calzaturiero marchigiano l’iconico brand che sarà rilanciato mantenendo fede allo stile e al mood che lo contraddistinguono». La collezione Primavera-estate 2025, che sarà nei negozi a giugno 2024, sarà la prima gestita dall’azienda fermana. Anche l’altra operazione ha un sapore marchigiano. La Zeis Excelsa, gruppo controllato dalla famiglia Pizzuti di Montegranaro, è proprietaria del marchio Cult. Questo brand ha affidato la licenza delle calzature bambino (produzione e distribuzione di calzature bimbo e bimba a partire dai primi passi) ad Asso con un contratto della durata di tre anni. La collezione di debutto sarà la quella della stagione autunno-inverno 2024-2025.