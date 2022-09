OSIMO - Tre dimissioni nel giro di sei mesi alla Asso, l’azienda speciale del Comune, che si occupa di turismo, cultura e soprattutto sociale (nidi, assistenza disabili, mense). Dopo Ilaria Vaccarini, la rappresentante in Cda delle opposizioni (Progetto Osimo) e la direttrice amministrativa Lara Gabbanelli, ora è il turno del presidente Luigi Persiani.

Già a capo di Astea Servizi nella scorsa legislatura, il sindaco Pugnaloni nel 2019 lo scelse nuovamente ma per guidare la Asso. Dalla quale si è dimesso «per motivi –spiega lui stesso- prettamente personali che mi hanno indotto ad una scelta non facile». Persiani definisce l’azienda «strategica per la nostra comunità e, nonostante alcuni problemi gestionali risalenti a oltre 10 anni fa e che stiamo risolvendo con la collaborazione dell’attuale amministrazione comunale, gode di buona salute». Assicura che «al suo interno ci sono ottime professionalità che garantiranno la prosecuzione di tutti i servizi» e ringrazia Pugnaloni augurandogli di «trovare un sostituto che continui il lavoro avviato». Poi saluta i dipendenti Asso ricordando di averci «trascorso anni proficui da un punto di vista professionale e umano».

In una nota le Liste civiche domandano però «che cosa sta succedendo alla Asso che continua a perdere pezzi». C’è lo spettro di una gestione resa complicata dall’ispezione Inps, che nel 2015 fece 300mila euro di multa per irregolarità amministrative nel 2012, 2013 e 2014, sotto la gestione dei latiniani. «Da questo punto di vista –precisa il sindaco Pugnaloni- non ci sono rischi, abbiamo già fatto accantonamenti, i servizi proseguiranno senza ripercussioni. Il sostituto di Persiani? Lo sceglierò entro un paio di settimane», facendo intendere che sarà ancora una nomina fiduciaria. Al momento a guidare la Asso ci penseranno gli altri due componenti del Cda Dario Quattrini e Carmen Guarino e il nuovo direttore generale Simone Mosca .