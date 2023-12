FERMO - La prossima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags a Riva del Garda in programma dal 13 al 16 gennaio 2024 sarà la centesima. Ciò vuol dire cinquanta anni di storia. Dai 12 espositori della prima edizione ai circa 1.300 della prossima. Una decina arriveranno dal Fermano. Sono i calzaturifici che sono posizionati nella calzatura di volume. La manifestazione è stata presentata ieri mattina a Roma, nella sede del Ministero delle imprese e del made in Italy. I vertici del salone hanno snocciolato i numeri complessivi delle 100 edizioni e il programma allestito per celebrare questo traguardo.

APPROFONDIMENTI IL COLPO Porto San Giorgio, furto al Conad si trasforma in rapina: colluttazione tra il direttore, due donne e un uomo. Poi, la fuga. Caccia ai tre malviventi



Nelle sue prime 100 edizioni, secondo una stima diffusa dagli organizzatori, la fiera ha ospitato circa 70.000 collezioni di calzature. Ha accolto 500.000 presenze. Ha generato sul territorio dell’Alto Garda un valore economico complessivo di 29 milioni di euro. Per la prossima edizione, quella del centenario in programma a gennaio 2024, saranno 1.300 i marchi esposti, più del 50% sono europei (includendo la Turchia) e quasi il 20% italiani. Nella prima edizione ne erano 12. E secondo le statistiche delle ultime edizioni, circa l’80% dei visitatori arriverà dall’Europa. E il resto sarà extra europeo. Una percentuale del 20% è ritenuta molto alta da Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, la società che organizza Expo Riva Schuh & Gardabags.

La centralità venuta meno



«Venuta meno la centralità dell’Italia nelle produzioni di volume, abbiamo l’opportunità di essere e rimanere l’hub leader della distribuzione mondiale», ha detto Pellegrini. «Quello che è cambiato negli anni è l’impegno degli organizzatori per costruire una rete internazionale partner. Internazionalizzazione è la parola chiave» ha evidenziato Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi. Alla conferenza stampa di presentazione della centesima edizione del salone sono intervenuti i rappresentanti di tre aziende che hanno frequentato Expo Riva Schuh.

La fiera

«La fiera è importante perché la presenza fisica è fondamentale. La tecnologia è indispensabile ma toccare il prodotto, incontrare le persone lo è ancora di più» ha detto Lia Pittarello, della catena retail Pittarello che ha 65 negozi in Italia. Pittarello ha sottolineato come i gusti dei consumatori italiani siano diversi quasi da regione a regione. Per Bruno Conterno di Nice Footwear: «Expo Riva Schuh è un evento imperdibile per il suo carattere di internazionalità, per la possibilità di confronto sui temi importanti per il settore e per scoprire in anteprima i trend delle prossime stagioni».

Paolo Villa di Villa Group ha affermato che la fiera è importante «per la sua internazionalità. E perché è un momento di incontro per gli attori che muovono grandi volumi d’ordine e per private label». Qualche anticipazione del programma della prossima edizione è stata fornita da GianPaola Pedretti, exhibition manager. Alla conferma dell’Innovation Village Retail, si sono aggiunti: la presentazione dei principali trend di consumo nella nuova area Highlights. La Celebration Night del 14 gennaio, e altre iniziative.