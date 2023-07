FERMO Fermo non perde nemmeno un appuntamento da 41 anni, i turisti lo apprezzano quando vengono in visita nella città, ed è molto richiesto dagli espositori: torna da giovedì 6 luglio il mercatino in piazza a Fermo. Quarantunesima edizione, con espositori sempre crescenti, format di successo (quasi) sempre lo stesso, con piccole novità ogni anno. E questa estate torna il mercatino dei bambini lungo la strada nuova. Il tutto nei giovedì di luglio e di agosto, rispettivamente quattro e cinque appuntamenti.



L’edizione



«Un’edizione che conta – commenta la presidente del Comitato per il Mercatino Daniela Del Bigio – per noi, per la città, per tutti. La formula funziona e da sempre lavoriamo per amore per la nostra città». Collaborando poi con la biblioteca, l’apertura dei musei fino a tardi, i laboratori per i più piccoli, chiaramente nel corso degli anni l’evento ha reso celebre Fermo e la stessa Fermo lo ha reso sempre più noto. A dare i numeri, come ogni anno, il direttore del mercatino Claudio “Bibi” Iacopini. «Ogni edizione – dice – aggiorno il numero totale delle date in cui l’abbiamo fatto e con i 9 del 2023 arriveremo a 380. L’area, completa, rimane invariata e quest’anno l’85% degli espositori viene confermato. I nuovi sono 29 di cui 10 porteranno antiquariato e gli altri 19 l’artigianato. Ci sarà una piccola parte di prodotti tipici nostrani di qualità. Gli espositori sono 180 di cui 50 provenienti dal Fermano e gli altri 130 dal resto delle Marche». Presenti anche associazioni come la Croce Verde, che avrà un ruolo attivo anche negli screening, Il filo che conta, Viva Vittoria, in attesa dell’evento del marzo 2024 contro la violenza sulle donne. Chi il mercatino lo ricorda da quando è nata è l’assessore alla Cultura che lo patrocina. Micol Lanzidei, infatti, ricorda che «il mercatino ha la mia stessa età. I fermani non lo perdono, i turisti nemmeno, anche e soprattutto con l’iniziativa “Biblioteca con vista”». Si va sulla loggetta, si gusta il fascino della piazza di Fermo illuminata e animata dalla vivacità della mostra mercato dell’Antiquariato e dell’Artigianato. Non solo perché turisti e residenti, locali e no, curiosi e persone particolarmente interessate dalla loggetta panoramica potranno andare nel Gabinetto delle Stampe e dei Disegni, per ammirare “L’arte della medicina”.



La curiosità



«Metteremo in mostra – spiega Maria Chiara Leonori direttrice della biblioteca – i più celebrati testi illustrati di medicina conservati nella Biblioteca. Quasi tutti testi risalenti al ‘500 o al ‘600 ma si potrà vedere qualcosa anche delle epoche successive». Qualche fondo moderno, a completare la mostra aperta fino al 16 agosto. Dal 17 agosto invece si potrà vedere “Che Sagoma! Personaggi di Danilo Interlenghi”. Anche la biblioteca organizza letture animate e laboratori, con un appuntamento d’eccezione il 24 agosto, quando a biblioteca con vista arriverà Maurizio De Giovanni. «Bello vedere – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – che torna il mercatino dei bimbi, al quale da piccolo partecipai anche io, anche con successo. La manifestazione rende visibile la città ai turisti e non solo. Gli stranieri, in particolare, l’apprezzano: il tasso di presenze è maggiore nel mercatino che in ogni altro evento. Certo mancherà Loredana Tomassini, ma la ricorderemo sicuramente». Quanto ai turisti, l’evento è ben servito e l’assessorato al Turismo ha organizzato un pullman “Verso il mercatino”: il Fermo summer bus porterà dalla costa in piazza e viceversa chi vorrà visistarlo. «Il mercatino – chiude Iacopini – fa parte del Fermo Family». A partecipare anche l’associazione “Il filo che conta”, in attesa delle iniziative del ventennale dell’associazione.