ASCOLI - Mercato ambulante anche in piazza del Popolo, in alternanza al trasferimento in via Kennedy, da ora fino al 10 gennaio. Arriva la decisione dell’Arengo per conciliare le varie esigenze, come la presenza in piazza Arringo del villaggio natalizio dall’inizio di dicembre fino all’Epifania, con la presenza delle bancarelle anche in centro storico nel periodo delle prossime festività.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Zucchero sceglie il Sasushi, amicizia e buon pesce sotto le palme di San Benedetto prima della tournée americana





La scelta dell’Arengo, quindi, con ordinanza del sindaco, è quella di poter mantenere, quando possibile, le bancarelle mercatali nel cuore della città, come richiesto da diversi cittadini e operatori. Utilizzando piazza del Popolo. Nel decidere si è tenuto conto, quindi, del periodo natalizio e del conseguente allestimento del Villaggio di Natale in piazza Arringo, delle operazioni di installazione delle luminarie natalizie in centro, degli eventi programmati a Porta Maggiore per la “Festa dell’Immacolata” e dell’edizione speciale del Mercatino dell’antiquariato l’ 8, il 9 e il 10 dicembre. È stato quindi programmato – valutate tutte le ipotesi percorribili - il calendario, con relative location, dei trasferimenti del mercato ambulante di piazza Arringo.

Dove saranno le bancarelle





Le bancarelle saranno in piazza del Popolo domani e il 29 novembre e poi 2, 6, 13, 16, 20 e 23 dicembre e il 10 gennaio. In questi giorni, dalle 6 alle 14.30 è prevista la rimozione di tutte le occupazioni di suolo pubblico di tutte le attività insistenti in piazza del Popolo, compreso il tratto di intersezione tra corso Mazzini e via d’Ancaria. Le bancarelle di piazza Arringo si trasferiranno, invece, in via Kennedy, insieme al mercato settimanale già previsto, il 25 novembre e poi 9, 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio. Gli operatori del mercato ortofrutticolo del chiostro di San Francesco per tutto il periodo di istallazione delle luminarie natalizie, comprese le operazioni di allestimento e disallestimento, da ora fino al 20 gennaio, saranno collocati sotto il loggiato del chiostro, nelle aree libere dalle occupazioni di suolo pubblico autorizzate.