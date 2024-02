PESARO La Sfera della Vita e il mega palco di piazza del Popolo allestito per gli eventi di Pesaro 2024 sfrattano bancarelle e mercatini per cui è necessario trovare soluzioni e sedi alternative. Ma l’Amministrazione comunale ha già pronto l’elenco con almeno 10 location differenziate al posto della tradizionale piazza del Popolo il cui allestimento comincia a stare un po’ troppo stretto per altre iniziative. Il mega palco a conchiglia che ha già debuttato traghettando gli eventi natalizi è destinato a ospitare manifestazioni, incontri, conferenze: a breve il grande palco a cupola sarà ripiegato e rimodulato su sé stesso, ricavando una sala esterna coperta di 70 posti per poi essere riaperto a inizio estate. In più il 24 febbraio sarà pronta per il pubblico la Biosfera, un maxi geode destinato a diventare una delle attrattive della Capitale italiana della cultura con la sua imponenza dei 4 metri di diametro collocata tra il Palazzo delle Poste e la fontana.

Si cerca altrove

Insomma tra un evento e un’installazione piazza del Popolo non solo sarà piuttosto occupata ma altre tradizionali e storiche attrattive che prevedono bancarelle, mercatini e food truck rischiano di non trovare adeguato spazio, anche per garantire le necessarie misure di sicurezza. L’assessora al Commercio Francesca Frenquellucci e l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini con l’ultima delibera di giunta hanno così presentato un elenco delle location alternative, in tutto 10. La lista dei luoghi pensata dal servizio Attività Economiche vede piazzetta Agide Fava, nell’area del Curvone, piazzale Matteotti, dove sulla base delle esigenze degli espositori e della manifestazione, si potrà occupare sia il parcheggio centrale che l’area dei chioschi lato plesso Mamiani, i giardini sul fronte di Rocca Costanza (ma non il fossato) in accordo fra Comune e Agenzia del Demanio. Tra l’altro sia i giardini della rocca che piazzale Matteotti stanno ospitando già il mercatino della Stradomenica. Ed ancora via Pedrotti, via San Francesco, piazzale Olivieri e piazzale Collenuccio, dove ora si è creato uno spazio certamente più ampio di suolo pubblico dopo che il dehors di Germano è stato smantellato.

La Soprintendenza

Ed ancora la piazzetta della Creatività in Corso XI Settembre e piazzale della Libertà. Non mancano anche piazze più “periferiche”: ecco che spunta piazza Redi - per cui da tempo si chiede una maggiore valorizzazione - e piazza Europa in Baia Flaminia. Piazze e piazzette che però prima di diventare luoghi per altrettanti eventi, devono passare al vaglio del parere della Soprintendenza.