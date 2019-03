Appena tornato libero ricomincia a spacciare cocaina: preso pregiudicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Era da poco tornato in libertà, ma non aveva perso il vizio dello spaccio: in manette un italiano pluripregiudicato.L’arresto è stato messo a segno dai poliziotti delle Volanti di Fermo al Lido Tre Archi. Gli agenti lo hanno notato mentre si stava dirigendo verso il mare in via Aldo Moro, ma lui quando ha visto le divise ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento tra le vie del quartiere, con l’uomo che ha tentato di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato. Conteneva 35 dosi di cocaina confezionate e pronte per lo spaccio. L’uomo è stato bloccato ed arrestato, aveva addosso anche una considerevole cifra in contanti.