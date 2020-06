Cocaina per 15mila euro nell'auto, tentano la fuga: in due inseguiti e presi dai carabinieri

FERMO - I carabinieri hanno arrestato due uomini, un 44enne residente a Pedaso e un 46enne residente ad Altidona, entrambi nullafacenti, per spaccio di cocaina. I due, in auto, dopo un pericoloso tentativo di sottrarsi al controllo, sono stati bloccati a Girola di Fermo. A quel punto, il passeggero ha anche cercato la fuga a piedi e gettando un involucro in cellophane con 60 grammi di cocaina pura, in parte ancora in pietra, che i carabinieri hanno recuperato e sequestrato assieme a due telefoni cellulari utilizzati per i contatti. La droga sequestrata, una volta ripartita e tagliata, avrebbe potuto fruttare ai responsabili dai 12 ai 15mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA