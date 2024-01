FALERONE - Dovrà rispondere di lesioni personali un uomo, denunciato dai carabinieri per l’aggressione consumata ai danni di un operaio in un bar di Falerone. Sarebbe stata una banale discussione tra i due a scatenare la rabbiosa aggressione che ha procurato lesioni con prognosi di 25 giorni, a seguito delle cure ricevute all’ospedale di Fermo.

La querela

I militari della stazione di Falerone, raccolta la querela di parte, hanno avviato le indagini ed individuato il responsabile, deferito all’autorità giudiziaria. Il comando provinciale dell’Arma evidenzia l’importanza della collaborazione attiva da parte dei cittadini e degli esercenti di locali pubblici, chiamati a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti e soggetti molesti. La sinergia da parte dei cittadini e la presenza diffusa nel territorio di divise sono i due elementi centrali per garantire un miglioramento della sicurezza pubblica. I militari di Porto Sant’Elpidio hanno invece denunciato un pluripregiudicato di Montegranaro, quarantenne, per aver mancato di ottemperare al foglio di via emesso lo scorso novembre dal questore. L’uomo è stato destinatario di una misura di allontanamento dal territorio comunale per una durata di 4 anni. I carabinieri locali lo hanno però controllato più volte, mentre si spostava all’interno del centro urbano della località rivierasca. Dopo la segnalazione delle forze dell’ordine, starà ora all’autorità giudiziaria valutare i provvedimenti del caso.