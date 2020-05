Fase 2 hot, più congiunti di così: il video del sesso sugli scogli diventa virale

PORTO SANT'ELPIDIO - Di sicuro questi non si possono multare, perché di sicuro sono congiunti. Chissà se li ha visti il poliziotto, il carabiniere, il vigile di turno. Il popolo della rete sicuramente sì, li ha visti, perché il video è diventato in poco tempo virale. Travolti da un insolito destino nell’azzurro del mare di maggio… la replica nostrana del film della Wertmuller del 1974. Già, allora i personaggi erano di grande respiro, attori protagonisti gli intramontabili Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Stavolta restano sconosciuti il lui e la lei senza mutande sorpresi nell’amplesso.

LEGGI ANCHE:

Caffè take away? Sì, ma solo su ordinazione: l'ordinanza che spazza via i dubbi

Coronavirus, è deciso: dal 29 parte l'estate. In spiaggia senza check in e in 4 sotto l'ombrellone/ Tutte le regole

Tutto sarebbe avvenuto sul lungomare di Porto Sant’Elpidio. Dalla foto, gli scogli, che sono stati alcova utile a consumare la peccaminosa intimità, sarebbero quelli del lungomare all’altezza della pineta, nei pressi di uno stabilimento balneare in via Trieste. Una foto che ha fatto il giro del web facendo dimenticare con un sorriso le polemiche sul lungomare da chiudere e la ribalta mediatica deel sindaco Nazareno Franchellucci. Che dire, sarà la voglia d’aria dopo due mesi di chiusura forzata, saranno gli effetti del distanziamento ma certo, non si può dire che questi due non siano congiunti. Niente multa quindi, oppure no?

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA