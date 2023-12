FERMO Fermo saluta in grande stile il 2023. La festa è servita in Piazza del Popolo, pronta a cantare e ballare sul sound anni ‘80. Sarà Tracy Spencer la grande protagonista della serata, che partirà alle 22, proseguirà con il countdown aspettando la mezzanotte e, dopo il brindisi per l’inizio del 2024, continuerà fino a notte inoltrata. Altra attrazione sul palco il tributo agli Abba con Deborah Conforti, che è anche stata voce di controcampo nel film dedicato alla iconica band svedese. Ad alternarsi nel corso della lunga maratona ci saranno anche i dj Maicol K e Robby Vee.

La tradizione

«Il Capodanno in piazza è ormai una tradizione per Fermo – commenta il sindaco Paolo Calcinaro – Mi fa piacere che la nostra città abbia fatto da apripista e che diversi altri capoluoghi ormai organizzino eventi per salutare il nuovo anno con appuntamenti simili. È una festa per tutti, un modo di divertirsi insieme, di godersi il centro ed anche per vivere una serata di divertimento o convivialità per chi magari fatica a permettersi cenoni costosi, oppure trascorre la serata in casa senza rinunciare ad uscire per un brindisi e per incontrare altra gente. Al momento abbiamo 6 pullman in giro per la città. L’evento di Capodanno, le tante attrazioni, i presepi, la mostra di Ligabue e Pende, sarà tutto aperto e questo rende attrattiva la nostra città». Il weekend a tutta musica è partito benissimo, venerdì sera, con il dj set Notte 90, che ha riempito la piazza con i dj Alessandrino, Andrew, Gianluca J ed Oriano the voice, che hanno fatto ballare un pubblico di tutte le età con le hit degli anni 90.

La prova

«Una bella prova di come il pubblico risponda alle nostre iniziative – commenta l’assessore al commercio Mauro Torresi – L’evento avrà una sorta di prosieguo il 5 gennaio con DeeJay On Ice. Il cartellone di Fermo Magica sta ottenendo grande successo». Presente in piazza anche il camper dell’Ast sulla prevenzione, con tanto di occhiali speciali per rappresentare come si vedano le cose in caso di alterazione da abusi alcolici. «L’assessore Torresi ha avuto un’ottima idea, è apprezzabile questo modo di fare prevenzione trovando un modo per attirare l’interesse dei giovani. È stata una serata di divertimento senza alcun disordine» aggiunge Calcinaro. Ma la musica non è finita, perché si proseguirà con il concerto di Capodanno alle 17 di lunedì al teatro dell’Aquila. Protagonista la Form con Danubio, che proporrà musiche di Strauss, Liszt, Kàlmàn, Lehàr.

Il cartellone

«Tante attrazioni, un cartellone ricco, voglia di stare insieme – conclude l’assessore al turismo Annalisa Cerretani – La risposta è importante anche in termini di ricettività, le strutture sono piene, gli hotel sono sold out, evidentemente è stato apprezzato un programma ricco di iniziative di qualità che ha incontrato il gradimento del pubblico. Quando si fanno cose belle è anche più facile fare promozione». Per la notte più lunga dell’anno, il sindaco Paolo Calcinaro ha emesso un’ordinanza che vieta i botti. La differenza, rispetto alle disposizioni di legge che già proibisce l’accensione di fuochi o petardi in luoghi pubblici, è che il provvedimento è rivolto anche ai botti rivolti “verso” luoghi pubblici, anche se accesi o lanciati da terrazze o spazi di proprietà privata. Scendendo verso la costa, a Porto San Giorgio non si può salutare un nuovo anno senza l’ormai immancabile tuffo propiziatorio di Gianluigi Rocchetti e del gruppo Spiaggia libera. L’appuntamento è per le 12.30 del primo gennaio, nell’area tra le concessioni Delfino verde ed Amorino del litorale sangiorgese, per un gelido bagno nell’Adriatico. L’iniziativa è anche un’occasione per fare solidarietà, perché saranno raccolti fondi da devolvere in favore della Croce Azzurra. Quest’anno, al tradizionale tuffo, si aggiunge la mostra fotografica dedicata al mare d’inverno. La festa, insomma, può davvero partire per iniziare il 2024 in allegria.