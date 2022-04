Muore a 45 anni cadendo in un dirupo sui monti Sibillini durante un'escursione con il marito

AMANDOLA - I Vigili del fuoco sono intervenuti per una ricerca a persona dal primo pomeriggio di oggi sul monte Amandola nel Comune di Amandola in provincia di Fermo. La squadra di Amandola, il nucleo elicotteri di Pescara, specialisti Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e nucleo cinofili della direzione regionale Marche sono stati impegnati nella ricerca di una persona di cui si erano perse le tracce. È stata avvistata dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago 54, lungo un un costone. Il personale dei vigili del fuoco si è verricellato sul posto in attesa dell’arrivo del velivolo del 118 per il recupero. Sul posto anche carabinieri, volontari del soccorso alpino e personale sanitario. Purtroppo la donna di 45 anni anni di Urbania è deceduta nel volo nel dirupo.

LEGGI ANCHE

San Benedetto, rapinatore armato di coltello assalta la tabaccheria di via Abruzzi. La titolare colta da malore

LEGGI ANCHE

Allerta meteo della Protezione civile: nelle Marche in arrivo una tempesta con vento fino a 100 km orari

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA