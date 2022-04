San Benedetto, rapinatore armato di coltello assalta la tabaccheria di via Abruzzi. La titolare colta da malore

SAN BENEDETTO - Armato di coltello ha rapinato la tabaccheria di via Abruzzi a due passi dal lungomare. L'assalto è avvenuto nella mattinata nel locale che si trova ad est del sottopassaggio ferroviario che collega la strada con via Abruzzi. Il rapinatore che indossava una mascherina chirurgica si è finto cliente e, una volta raggiunto il bancone, ha intimato alla titolare mostrandogli il coltello di consegnargli tutti i soldi. Quindi è riuscito a dileguarsi cone poche centinaia di euro e qualche pacchetto di sigarette che ha arraffato dagli scaffaliche si trovno a ridosso del bancone. La donna ha cercato di chiedere aiuto ai passanti che si trovavano sul marciapiede di via Monfalcone e ha accusato un malore.

