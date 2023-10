Erasmus in Italia, borse di studio da 10mila euro per 10mila studenti: a chi spetta e come funziona

Borse di studio per circa 10mila studenti per partecipare al progetto dell' Erasmus in Italia: secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra, infatti, i fondi (3 milioni nel 2024 e 7 milioni nel 2025) serviranno a erogare borse di studio da «circa 1000 euro».

A chi spetta

Tremila studenti il prossimo anno e 7mila in quello successivo potranno quindi ottenere un aiuto per la mobilità tra università italiane. Il contributo, si conferma nel testo finale della manovra, sarà esentasse.

Gli atenei

La titolare del Mur, Anna Maria Bernini, ha spiegato che «il Regolamento delle classi di laurea permetterà agli studenti di costruire un percorso formativo sempre più personalizzato, che prevede il riconoscimento dei crediti formativi di esami sostenuti in altri atenei italiani, rispetto a quello di frequenza, sulla base di convenzioni tra le università e del modello del programma di Erasmus internazionale» e «per essere operativo questo programma non ha bisogno di alcun ulteriore intervento normativo: saranno gli atenei a dover adeguare, entro il 30 novembre 2023, i propri regolamenti didattici».

Bernini ha rilevato che «l'obiettivo è valorizzare il più possibile l'autonomia degli atenei ma soprattutto degli studenti.