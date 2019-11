Pubblico impiego, 150.000 assunzioni ​per il turn over nei prossimi 12 mesi

ROMA - Dal prossimo anno la pubblica amministrazione assumerà circa 150 mila persone nella media dei dodici mesi. Queste le previsioni del ministero guidato da Fabiana Dadone. Dati che rispondono a un turnover tornato di nuovo al 100% in tutti gli uffici pubblici. Numeri a cui si devono aggiungere gli ingressi extra finanziati con le passate manovre. Complessivamente, sommando tutto, si dovrebbe arrivare a 450-500 mila entrate nell'arco di tre anni.

LO SBLOCCO. Il turn over rimane al 100% anche per gli statali in senso stretto. La precedente manovra aveva rinviato al 15 novembre, venerdì prossimo, lo sblocco delle assunzioni nei ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Dopo anni di sbarramenti, in ottica spending review, cadono gli ultimi paletti al ricambio del personale, per cui la spesa per chi esce potrà essere interamente riversata su nuovi ingressi. Anzi nelle Regioni, prevede un decreto ad hoc, si potranno fare ancora più assunzioni, ancorandole a parametri diversi dai pensionamenti.

