La tua segnalazione a Corriereadriatico.it «Le Frecce? Servono di più i Regionali»

Aumentano i collegamenti con le frecce da e per Ancona ma i treni per gente comune regionali è sempre peggio se voglio andare verso Nord e partire dopo le ore 8.00 da stazioni secondarie tipo marzocca o Montemarciano fino alle ore 13.30 non esiste treno e bisogna prendere un auto privata ma non si doveva creare una metropolitana di superficie per diminuire il traffico automobilistico pazienza moriremo da inquinamento automobilistico!!Marco Barchiesi