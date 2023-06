Vince alla lotteria due volte dopo la morte del marito: «Ho continuato a giocare i suoi numeri, adesso mi sento in colpa»

Lesley McNally, una donna proveniente da Swinton, nel Regno Unito, ha continuato a giocare alla lotteria il biglietto con i numeri che normalmente giocava suo marito Garry McNally. E lo ha fatto anche dopo la sua morte. A dirla tutta, la donna ha vinto ben due volte da quando suo marito è morto. Ma procediamo con ordine.

La vincita alla lotteria

Garry McNally e sua moglie Lesley si erano trasferiti a Swinton, in Inghilterra. Garry ha avuto un infarto fatale durante i lavori di ristrutturazione della casa. Ciononostante, la moglie Lesley, ha deciso comunque di continuare a giocare il biglietto del marito e ha vinto due volte, prima oltre i 2000 euro nel luglio del 2022 e poi 195.138 euro nel mese di maggio 2023. A riportare tale notizia è il Mirror.

Lesley ha raccontato di aver pianto quando People's Postcode Lottery le ha rivelato di aver vinto alla lotteria.

La donna ha provato un mix di gioia e di tristezza. «Ancora oggi sto male perché spesso mi sento in colpa, ma davvero non so come sentirmi. Garry purtroppo è morto improvvisamente e non c'era un piano», ha spiegato Leesley.

«Ho provate tantissime emozioni ed è incredibile di come adesso cambierà la vita della mia famiglia. Sarà tutto condiviso. Tutto questo aiuterà non solo me ma anche i miei figli Matthew, Steven e Alan».