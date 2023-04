Vince alla lotteria per tre volte con gli stessi numeri: «Chissà se ci sarà la quarta...»

La dea bendata si è trasformata in fortuna sfacciata. Un uomo di 52 anni, infatti, ha trovato i suoi numeri fortunati e non li ha più abbandonati. E come contraddirlo? Quella serie fortunata di numeri ha permesso all'uomo di vincere la lotteria non una ma ben tre volte. E adesso non si pone limiti. Accade nel Maryland, negli Stati Uniti.

Vince lotteria per tre volte

In soli 11 mesi ha fatto il colpaccio. Per ben tre volte la sua serie fortunata gli ha regalato 50mila euro e, nonostante riconosca la sua fortuna sfacciata, non ha alcuna intenzione di smettere. Lo scorso 13 aprile il 52enne, residente nella contea di Charles, ha giocato la stessa serie di numeri: 48548 alla lotteria nazionale e - per sua somma gioia - ha scoperto di aver vinto... di nuovo.

La terza vincita

Come riporta la Cnn l'uomo ha l'abitudine di partecipare sempre alla "Pick 5", la lotteria nazionale del Maryland. «Gioco sempre perché mi piace sfidare la sorte», ha rivelato. «E in meno di un anno ho vinto tre volte, sempre con gli stessi numeri. Mia moglie non ci crede ancora e mi ripete sempre: "giochiamo questi numeri, abbiamo vinto e continuiamo a vincere". E io non riesco a darle torto».

La coppia, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver racimolato ben 150mila dollari, continueranno a sfidare la sorte con i loro numeri: «Vincere è già una cosa difficilissima, farlo tre volte è quasi impossibile. Perché non dovrei continuare? Magari vincerò una quarta», ha rivelato con ottimismo.

Come li spenderà?

E dopo una vincita del genere, la domanda è scontata: come spenderà i soldi vinti? «Voglio andare in vacanza. Dopo una vita di sacrifici, io e mia moglie ci meritiamo un bel viaggio, ma non sappiamo ancora dove». Nel frattempo l'agenzia della lotteria ci tiene a comunicare che la probabilità di vincere al gioco "Pick 5" è di una su 100 mila.