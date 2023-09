Venezia a pagamento: 5 euro di ticket a turista per entrare in città dal 2024

Dal prossimo anno andare a Venezia sarà come andare a museo o a teatro: l’ingresso si paga. Lo ha stabilito ieri la giunta comunale, con una delibera che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale il 12 settembre.

Il ticket, inizialmente di 5 euro, dovrà essere corrisposto da ogni visitatore di età superiore ai 14 anni. Saranno esclusi coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale, i residenti nel Veneto, i bambini, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, i parenti di residenti. L’obiettivo è quello di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni periodi per evitare che la città venga soffocata e diventi invivibile per ospiti e residenti.