Il nodo della sosta: torna il ticket nella zona mare ma pure nuovi stalli e spazi pedonali

FANO - Non manca molto alla reintroduzione del ticket per l’utilizzo estivo dei parcheggi di Sassonia, porto e Lido, un anno dopo la comparsa delle strisce blu che aveva provocato più di una rimostranza e la cui disciplina era stata successivamente sottoposta a limature sulla scorta delle richieste avanzate soprattutto da residenti e operatori.



Una serie di altre novità suggerite da Aset, con cui il gestore intende «migliorare e ottimizzarne il funzionamento» attraverso «lo sviluppo e l’erogazione di servizi accessori, ma anche forme di comunicazione digitalizzate» e soprattutto «interventi sulla viabilità e sull’organizzazione dei parcheggi», sono state ora approvate dall’amministrazione comunale e stanno per diventare operative. Si lavora già per realizzare un vero camminamento davanti ai capannoni antistanti il merco ittico all’ingrosso, così da riservare ad uso esclusivo dei pedoni quella striscia di asfalto malridotta e troppo spesso indebitamente sfruttata dagli automobilisti, ma si interverrà anche nel tratto che separa viale Cairoli da via Gentile da Fabriano, lungo il muro di cinta della chiesa di San Giuseppe al porto. Via gli stalli (che lì sono ora autorizzati e gratuiti) per favorire anche in questo caso la creazione di un percorso pedonale.



Verrà poi superata la disposizione che dettava a residenti e dimoranti titolari di abbonamento di fruire dei soli posti auto limitrofi alla propria abitazione, liberalizzando l’utilizzo anche degli altri parcheggi della zona. E così al Lido chi abita in via Spontini e nella parte mare di viale Cairoli potrà sostare indifferentemente nelle due vie e in piazzale Amendola , mentre chi alloggia in viale Adriatico potrà servirsi senza limitazioni tutti gli stalli che gravitano su Sassonia, compresi quelli davanti al mercato ittico e a ridosso del porto, dove invece dovranno convergere i residenti di via Caduti del mare, dal civico 1 al 27, e di via Nazario Sauro dal 104 al 272.

Per questi ultimi avviata in via sperimentale anche la possibilità di sostare gratuitamente lungo viale Adriatico, limitatamente però alle fasce 12,30 - 15,30 e dalle 19 fino alle 8,30 del giorno successivo ed esibendo l’apposito contrassegno.

Dell’operazione potrà beneficiare un solo mezzo per nucleo familiare e l’unico costo è quello del bollo. In generale occorrerà sempre dimostrare di non disporre di garage o posto auto privati per avere titolo a farsi rilasciare da Aset un abbonamento agevolato dematerializzato, da agganciare alla targa del veicolo secondo una modalità che verrà adottata anche per le strutture ricettive.



Per queste ultime contemplata anche l’opportunità di richiedere permessi giornalieri non rinnovabili al costo di 4 euro. Saranno infine ritagliati altri cinque stalli a pagamento distribuiti sui due lati di viale Battisti all’intersezione con viale Adriatico. Da parte di Aset anche l’impegno a dotare i parcometri di lettori di bancomat e carte di credito e di allestire una campagna informativa più incisiva con il posizionamento di pannelli e tutorial nei pressi dei parcometri riguardo in particolare all’utilizzo di app e Qr code.

