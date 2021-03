Smarrisce il ticket del parcheggio, con la multa arrivata a casa paga cento volte di più

ASCOLI - Non paga il parcheggio dell’ospedale, le arriva un sollecito di pagamento di cento volte superiore ad un’ora di sosta. Brutta disavventura per un’ascolana che nei giorni scorsi si è vista recapitare a casa una lettera dell’avvocato della società che ha in gestione i parcheggi del Mazzoni in cui le è stato intimato il termine perentorio di 7 giorni per regolarizzare la posizione.

Cosa che la signora vorrebbe anche fare, se non fosse però che la somma richiesta appare decisamente spropositata rispetto al dovuto: ben 155 euro a fronte di un 1,20 per un’ora di sosta non pagata. Nella lettera dell’avvocato appartenente ad uno studio legale di Napoli, vengono ripercorse tutte le varie tappe della vicenda. Ovvero che a dicembre dello scorso anno la targa dell’autovettura della donna viene fotografata all’ingresso del parcheggio e poi anche all’uscita quando la stessa auto era stata ripresa mentre «usciva con modalità non consentite dal parcheggio», così come si legge nel sollecito di pagamento.

In verità, la proprietaria dell’auto, dopo essersi recata in ospedale per una visita, al momento di ripartire, aveva smarrito il ticket d’ingresso per poter pagare la sosta e non trovando nessun addetto a cui poter chiedere aiuto, ha trovato il modo per uscire dal parcheggio. A distanza di un paio di mesi, viene recapitata la lettera per il recupero del credito ma maggiorato di cento volte.



Nel sollecito viene spiegato che 90 euro sono dovuti a titolo di penale per aver violato «l’articolo 7 del regolamento di parcheggio» ai quali si aggiungono 15 euro per la gestione della pratica e 50 euro per le spese legali. Il tutto entro sette giorni. Sebbene anche la donna ritenga di essere in torto e sin da subito si è detta disposta a provvedere al pagamento, quello che non accetta è che venga richiesta una cifra di cento volte superiore a quanto avrebbe dovuto pagare se solo non avesse smarrito il biglietto d’ingresso. Tanto più che, dalle stesse immagini fotografiche che testimoniano l’entrata e l’uscita del veicolo dal parcheggio sarebbe facile dedurre il periodo di sosta e su quello procedere al recupero del dovuto calcolando anche una maggiorazione. Anche in considerazione del fatto che si tratta pur sempre di un parcheggio di un ospedale.

